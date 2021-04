El Departamento de Policía de Miami recurrió a su cuenta en la plataforma Twitter para celebrar la labor de quienes trabajan en los centros de atención telefónica 911 a escala global. La publicación se efectúa con motivo a la Semana Nacional de los Telecomunicadores de Seguridad Pública que se extiende desde el 12 al 18 de abril de cada año.

En el tuit, la agencia policial agradece las “contribuciones” de todo el personal que pone sus esfuerzos día a día para “salvar vidas”, trabajo que, señala, hace sentir seguros a las comunidades y a los que desempeñan el rol de primeros auxilios.

La dedicatoria de gratitud fue acompañada por un audiovisual en el que se observan las instalaciones y departamentos de uno de los centros de atención telefónica del 911 de Miami, así como a sus teleoperadores, quienes se presentan, narran el tiempo que llevan con esta importante labor y cómo se sienten al ejecutarla.

For National Public Safety Telecommunicators Week, we would like to celebrate the men and women who play a vital role in 911 call centers around the world. Your contributions save lives every day. Thank you for the work you do to keep our community and first responders safe 🙏🏼👏🏻 pic.twitter.com/Xgfbd5akdR

— Miami PD (@MiamiPD) April 12, 2021