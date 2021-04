El Departamento de Policía de Miami-Dade, invitó a la comunidad a sumarse a la actividad del “ Día Nacional de Devolución de Recetas”, evento a celebrarse el sábado 24 de abril de 2021, en un horario de 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

“Únase a nosotros mañana sábado 24 de abril a partir de las 10:00 a.m. – 2:00 pm. ¡para el Día Nacional de Devolución de Recetas! Este evento tiene como objetivo proporcionar un medio seguro, conveniente y responsable de deshacerse de los medicamentos recetados no deseados”, se puede leer en un tuit del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Join us on tomorrow, Saturday, April 24th from 10:00 a.m. – 2:00 p.m. for the National Prescription Take-Back Day! This event aims to provide a safe, convenient, and responsible means of disposing of unwanted prescription drugs. ⬇️ pic.twitter.com/G3S7tezkaE

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) April 23, 2021