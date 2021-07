La policía de Miami Dade sigue trabajando con sus vecinos y para este 3 de agosto está programando una actividad como parte del National Night Out para que en los diferentes vecindarios puedan conocer a sus funcionarios.

La actividad está pautada para realizarse en los 11 distritos de Miami Dade y será al final de la tarde para que todas las personas puedan interactuar con los policías.

Esta actividad forma parte del National Night Out, es una campaña anual de construcción de la comunidad que promueve las asociaciones entre la policía y la comunidad y la camaradería del vecindario para hacer que nuestros vecindarios sean lugares más seguros y solidarios para vivir. National Night Out mejora la relación entre los vecinos y las fuerzas del orden al mismo tiempo que devuelve un verdadero sentido de comunidad. Además, brinda una gran oportunidad para unir a la policía y los vecinos en circunstancias positivas.

#SaveTheDate: Tuesday, August 3rd is #NationalNightOut! Get to know your neighborhood police officers in different locations across #OurCounty.

We hope to see you there! Thank you to our partners @MiamiDadeParks. #MDPDconnecting

⬇️👮👮‍♀️ pic.twitter.com/FsjMKZo5IX

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 30, 2021