El Departamento de la Policía de Miami-Dade está impulsando su servicio de denuncias online. El sistema de la policía ciudadana le permite presentar una denuncia de inmediato e imprimir una copia de la denuncia policial de forma gratuita. Puede utilizar este informe para presentarlo donde sea necesario, por ejemplo una compañía de seguros.

Todos los casos archivados dentro de este sistema serán revisados, y si se necesita una mayor investigación de su caso, es posible que se comuniquen con usted para un seguimiento o detalles adicionales.

Did you know you can file a police report online? The online citizen police report system allows you to submit a report immediately and print a copy of the police report for free. Learn more: https://t.co/KcUHkNhfbg pic.twitter.com/iAFvvegOH0

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) April 15, 2021