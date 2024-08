Policía de Miami-Dade refuerza multas rebasar ilegalmente autobuses escolares

La policía de Miami-Dade decidió enviar una alerta seria basada en la preocupación creciente por la seguridad en torno a los autobuses escolares. La razón detrás del recordatorio es el aumento en el número de infracciones por rebasar ilegalmente estos vehículos.

En vista de esta realidad las autoridades se vieron en la obligación de intensificar su vigilancia y advertir a los conductores sobre las consecuencias de ignorar las leyes de tránsito.

El nuevo año escolar inició hace dos semanas y el problema se convirtió en una situación alarmante. En estos poco días se registraron aproximadamente 11.500 infracciones relacionadas con el transporte escolar. Es importante recalcar que esta cifra fue solo en el condado de Miami-Dade.

Si sacamos el promedio, estaríamos hablando de unas 1.600 violaciones de la ley por día escolar. Por esta razón las autoridades tomaron medidas más drásticas, en ocasión de proteger a los estudiantes de accidentes que pueden evitarse.

ALERT 🚨: We want to remind motorists that if you illegally pass a stopped Miami-Dade County school bus with flashing lights and an extended stop arm, you will receive a citation of $225. Since the start of the 2024/2025 school year, there have been approximately 11,500 school… pic.twitter.com/vZm6uFUoDd

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) August 28, 2024