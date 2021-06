Con el fin de evitar mejorar la seguridad de los motorizados en Florida, la policía de Miami-Dade se sumó a la campaña “To Ride Safe, You All Need”.

Para hacerte visible en tu moto o bicicleta se recomienda llevar lo siguiente:

Chaleco reflectivo. Casco visible. Placa reflectiva.. Cuidar al acompañante. Iluminación óptima.

La policía de Miami-Dade está trabajando conjuntamente con Ride Smart Florida, una organización que ofrece todas las herramientas y recursos para los motociclistas, instructores, patrocinadores, gobiernos locales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de emergencia.

Make yourself visible! The use of lights, reflective materials and bright colors makes it easier for you to be seen. #RideSmartFL #motorcyclesafety pic.twitter.com/lzC5hjvfnJ — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 17, 2021

Un dato a considerar es que las colisiones de motocicletas implican una combinación de comportamientos de alto riesgo por parte de motociclistas y conductores.

Estos comportamientos incluyen conducir sin una licencia válida o bajo la influencia del alcohol, no utilizar un dispositivo de seguridad como el casco o el cinturón de seguridad, o ir a exceso de velocidad.

Motorcycles can be difficult to see or spot on the roadway, and motorists have difficulty judging their distance and speed. #MotorcycleSafety pic.twitter.com/Gwc77kmM1l — Drive Safe HR (@DriveSafeHR) June 15, 2021

Existen riesgos inherentes a la conducción de una motocicleta, y los motociclistas aceptan estos riesgos cuando conducen.

Los motociclistas también tienen el deber de conducir responsablemente.

Three ways to practice #MotorcycleSafety on the road this summer. ➡️ Ride + drive within the speed limit.

➡️ Increase your following distance.

➡️ Complete traffic checks by scanning your surroundings while waiting at an intersection or traffic light. 📷 Via @TranBC pic.twitter.com/AaKPXwAJuU — Argo Roads South Peace (@ArgoSouthPeace) June 14, 2021

Los motociclistas que manejan bien el riesgo son aquellos que tienen los conocimientos, las habilidades, la actitud, los valores y los hábitos para ser conductores responsables.