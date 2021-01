En North Miami Beach un sujeto fue reportado como desaparecido así que la policía de la localidad desplegó todos los motores de búsqueda y rescate para dar con su paradero.

Se trata de un sujeto llamado John Dana Frenche, y tiene de 64 años de edad, ya el proceso de búsqueda por parte de la policía está en marcha

🗣🗣 ATTENTION! We are asking for help attempting to locate Mr. French. Missing adult who was last seen in the area of 13801 Biscayne Blvd. #missingperson pic.twitter.com/P8haGnqJQc

— North Miami Beach PD (@myNMBPolice) January 12, 2021