Policía de Pembroke Pines desmintió caso de coronavirus en Florida

Un mensaje por correo electrónico de un departamento de Policía sobre la presunta confirmación de un caso de coronavirus en el sur de Florida desató el sábado preocupación cuando fue compartido en las redes sociales. Las autoridades desmintieron la información.

El Departamento de Policía de Pembroke Pines, en el condado Broward, informó que el contenido del mensaje interno tenía como objetivo suministrar asesoría ante la posibilidad de que se registrara un caso del mortal virus que ya ha dejado en China más de 300 muertos, reportó Elnuevoherald.

Yesterday evening an internal email was distributed to PPPD personnel sharing information regarding a possible case of the coronavirus at Memorial Regional Hospital. Shortly thereafter, it was confirmed that there was NO case of the coronavirus at the hospital. 1/ pic.twitter.com/LeKjo0k8oh

— Pembroke Pines PD (@PPinesPD) February 1, 2020