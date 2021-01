Este lunes la policía de Virginia detuvo a un hombre de 37 años de edad, que secuestro el domingo a una menor de edad y a sus padres.

El informe de la policía indicó, dos personas llegaron con su hija, Nicole Martínez, alrededor de las 12:30 am cuando el sospechoso, Jaddier Sánchez, de 37 años, los confrontó.

El antisocial obligó a las tres personas a subir a uno de sus carros, un Dodge Ram rojo, y los llevó a varias entidades bancarias de la ciudad para sacar dinero de los cajeros automáticos.

UPDATE: Jaddier Sanchez and Nicole Martinez were located earlier this morning in Alexandria, Virginia. Mr. Sanchez was safely taken into custody, and Nicole was taken to an area hospital with minor injuries. https://t.co/9ocGGmo6TP

— Pembroke Pines PD (@PPinesPD) January 18, 2021