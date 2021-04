Este miércoles la policía del condado Collier detuvo a un médico internista, al encontrar en su casa explosivos y drogas.

Chrsty Cugini, un internista que vive en Naples estaba en su hogar cuando llegaron los efectivos policiales a detenerlo.

La policía de Naples indicó que en el allanamiento a la casa del médico se consiguieron unos 600 gramos de marihuana, entre otros analgésicos, y calmantes en botellas que tenían el nombre de otras personas.

