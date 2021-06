Un agente fue hospitalizado tras ser atropellado por una mujer en North Miami Beach el jueves.

La policía informó que el incidente ocurrió en la zona de la calle 172 del noreste y Biscayne Boulevard, reportó NbcMiami

@myNMBPolice Is currently on the scene of an officer involved shooting. Media staging area will be on the SW corner of NE 172st/ Biscayne Bd. PIO will be enrt. No further info at this time.

— North Miami Beach PD (@myNMBPolice) June 10, 2021