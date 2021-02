La Oficina del Alguacil del condado de Hillsborough publicó el vídeo de la cámara corporal del oficial que rescató a la bebé de un año, que dormía dentro del auto de su familia cuando fue robado en Valrico, Florida.

Una Alerta Amber fue emitida luego de que antes de las 3:00 p.m de este martes un sospechoso robara una camioneta Volkswagen tipo SUV color plateado, con placa de Florida WBR587, con Tinnley Sage West, una niña de un año, durmiendo en el asiento trasero del auto al momento del hurto. El vehículo, se encontraba en la entrada de una casa ubicada en la 2600 Green Valley Street en Valrico, condado de Hillsborough, reportó NY Post.

Trascendió que en tan solo un minuto, mientras la madre de la bebé de un año ayudaba a su suegra a ingresar algunas cosas dentro de la casa, el sospechoso, quien aún se encuentra prófugo, aprovechó y robó el automóvil, donde estaba la pequeña durmiendo en el asiento trasero.

An emotion reunion as Baby #TinnleyWest was returned to her mom and dad. The West family can sleep easier tonight thanks to the countless #teamHCSO deputies who worked hard to locate their beautiful little girl. #amberalert #cancelled #SheriffChadChronister pic.twitter.com/TOL2TFYSkU

— HCSO (@HCSOSheriff) February 17, 2021