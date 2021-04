Nuevamente la labor de los policías en Estados Unidos queda entredicha, al revelarse unos videos en que dos funcionarios policiales se burlaron del brutal arresto que se le hizo a una anciana que padece de demencia.

El hecho ocurrió en junio del 2020 en una tienda de la cadena Walmart, en Loveland, Colorado.

Karen Garner, una mujer con discapacidad mental había salido de la cadena por departamento sin pagar unos productos valorados en $14.

Austin Hopp y Daria Jalali abordaron a la mujer y la atacaron de forma brutal, como lo muestran los videos policiales.

Los policías mientras veían el vídeo de la mujer se burlaban de ella, como lo demuestran las imagenes de seguridad.

“No puedo creer que haya tirado al suelo a una persona de 73 años”, decía Hoop en el video.

Mientras, que Jalai indicaba que podía ver el video las veces que pudiera.

“Es como la televisión en vivo … Las cámaras corporales son lo que más me gusta ver, podría ver cámaras corporales en vivo todo el día”.

Karen Garner, 73, left Walmart in Colorado without paying for $13.88 worth of items. She has dementia. Police violently arrested her, dislocating her shoulder and fracturing her arm. Outrageous. Policing is inherently violent. https://t.co/WPwzpYuKyLpic.twitter.com/hljCDCPlCr

— pdx law grrrl (@pdxlawgrrrl) April 18, 2021