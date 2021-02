Una nueva evidencia fue presentada este miércoles durante el juicio que se le sigue al expresidente Donald Trump. Y es el papel que tuvieron los policías que resguardaban el Capitolio.

En los videos que se mostraron ante el Senado se vio, como los manifestantes irrumpieron en el Congreso de manera desaforada, mientras se realizaba la audiencia para proclamar a Joe Biden, como nuevo Presidente de Estados Unidos.

También se observó cómo los policías pedían refuerzos al verse superados por los manifestantes que entraron al lugar.

“Perdimos la línea”, se escuchaba en unos de los videos, que fue mostrado ante los senadores que siguen el caso.

Los senadores de la bancada demócrata acusan directamente al expresidente, Donald Trump, de incitar a estas personas a que acudieran al Capitolio a generar caos.

“Lo hicieron porque Donald Trump los envió en esta misión”, indicó Stacey Plaskett, miembro del equipo de fiscales de la Cámara de Representantes.

También se dijo que los protestantes iban en la búsqueda del ex vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Por tal motivo se acusa a Trump de ser “provocador en jefe”, del asalto al Capitolio, que ocurrió el pasado 6 de enero.

De ser hallado culpable podría quedar inhabilitado para poderse postular a las elecciones presidenciales del 2024, que es una de sus aspiraciones.

House manager Plaskett shows previously unseen security camera footage from Jan. 6 as rioters entered the US Capitol. pic.twitter.com/rlqFVaLsok

Durante el juicio que se le sigue al ex mandatario norteamericano los policías serán factor clave, ya que tuvieron un papel preponderante para poder resistir los ataques de la turba.

Newly released security video shows then-VP Pence being evacuated with his family, as rioters storm the Capitol.

Watch live on https://t.co/1BppRnwFfO, @peacockTV and your favorite streaming platform. pic.twitter.com/UvFGzC14vf

— NBC News (@NBCNews) February 10, 2021