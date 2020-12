Este domingo la política de la ciudad de Nueva York, Lindsey Boylan, alegó en Twitter que el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo “me acosó sexualmente durante años”.

Boylan, que se describe a sí misma como una progresista en su cuenta de Twitter, trabajó para la administración del gobernador de 2015 a 2018, según su perfil de LinkedIn.

Trabajó para Empire State Development, la organización de beneficio público de desarrollo económico del estado, hasta marzo de 2018, cuando se convirtió en subsecretaria de desarrollo económico y asesora especial de Cuomo.

“Sí, @NYGovCuomo me acosó sexualmente durante años”, escribió Boylan. “Muchos lo vieron y observaron. Nunca pude anticipar qué esperar: ¿me asarían en mi trabajo (que era muy bueno) o me acosarían por mi apariencia. ¿O sería ambas cosas en la misma conversación? Así fue durante años”.

“No saber qué esperar es la parte más molesta aparte de saber que nadie haría nada incluso cuando lo vieran”, continuó Boylan. “Nadie. Y yo *sé* que no soy la única mujer”.

And I promised myself I would never let those kind of guys win. I would work hard my whole life to put myself in positions of power to change things. To end the violence & corruption. Give voice to the voiceless. I am not stopping. I refuse. I will never give up. — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) December 13, 2020

Boylan es uno de los muchos demócratas que se postulan para presidente del distrito de Manhattan en 2021. También se postuló contra el representante Jerry Nadler, D-N.Y., en el décimo distrito del congreso de Nueva York este año pero perdió por más de 40 puntos, según Ballotpedia.

“Para que quede claro: no tengo interés en hablar con los periodistas”, escribió Boylan en Twitter el domingo. “Se trata de validar la experiencia de innumerables mujeres y asegurarme de que el abuso se detenga. Mi peor temor es que esto continúe (…) Mi segundo peor temor es tener que hablar y revivir esto”, señaló.

Yes, @NYGovCuomo sexually harassed me for years. Many saw it, and watched. I could never anticipate what to expect: would I be grilled on my work (which was very good) or harassed about my looks. Or would it be both in the same conversation? This was the way for years. — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) December 13, 2020

To be clear: I have no interest in talking to journalists. I am about validating the experience of countless women and making sure abuse stops. My worst fear is that this continues. And as @FKAtwigs said yesterday, my second worst fear is having to talk about and relive this. — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) December 13, 2020

