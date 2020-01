Pompeo insta a países cancelar contratación de médicos cubanos por realizar trabajo forzoso

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, informó que el régimen castrista no ha contestado a las Naciones Unidas el documento en el que la organización indica que las misiones internacionales de los médicos cubanos podrían ser calificadas como trabajo forzoso.

Debido a la conmemoración del Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas, Mike Pompeo escribió sobre ese tema en su cuenta en Twitter.

El Secretario de Estado comentó que los Relatores Especiales para la esclavitud y la trata de personas de las Naciones Unidas están preocupado por las amenazas, las condiciones laborales y ciudadanas de los galenos que trabajan en los programas médicos del régimen cubano, por ese motivo emitieron un documento que la dictadura de la Isla caribeña no ha respondido.

Al respecto Pompeo aseveró, «El régimen de Castro no respondió a la Carta de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas que se refiere a la esclavitud y la trata de personas, donde expresa una preocupación urgente por las amenazas, los bajos salarios y las malas condiciones de los programas médicos en el extranjero«.

The Castro regime failed to respond to the @UN Special Rapporteurs for Slavery and Trafficking letter expressing urgent concern about threats, low wages, and poor conditions of its overseas medical programs.

El funcionario estadounidense aprovechó la ocasión para exhortar -en otro tuit- a las naciones, que tiene acuerdo con la dictadura cubana y contratan médicos de la isla, para que culminen dichos convenios debido a que a esos profesionales se les vulneran sus derechos humanos, y realizarían trabajos forzosos.

Pompeo manifestó, «Al reconocer el Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas, instamos a los países anfitriones a que pongan fin a los acuerdos contractuales con el régimen de Castro que facilitan el abuso de los derechos humanos en estos programas».

As we recognize National Slavery and Human Trafficking Prevention Month, we urge host countries to end contractual agreements with the Castro regime that facilitate the #humanrights abuses occurring in these programs.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020