Si eres de los que les apetece preparar una receta para compartir con la familia o los amigos te dejamos una lista para combinar la sencillez con un resultado espectacular.

A través de la red social TikTok son muchas las preparaciones que se difunden pero nosotros nos aseguramos de seleccionar las mejores. No hace falta ser un gran experto para alcanzar el éxito con estas recetas que triunfan en TikTok.

Ponte el delantal y manos a la obra, disfruta de toda la inspiración que puedes conseguir en TikTok.

1. Pasta con queso feta y tomates cherry

Una pasta con tomate siempre es una apuesta ganadora y si le añades queso el resultado ya espectacular. Esta receta tan creativa es una de las más sencillas y virales de Tik Tok, pero no por eso menos deliciosa. ¿Todavía no la has hecho en casa?

2. Café Dalgona

Probablemente sea la receta que más ha dado de qué hablar en Tik Tok el año pasado. Un descubrimiento que puede que cambie para siempre la vida de los amantes del café con leche.

3. Mini cruasanes rellenos de chocolate

Se acabó eso de ir por las mañanas a comprar cruasanes, ¡hazlos tú mismo! En Tik Tok encontraréis diferentes variantes de la misma receta, rellenos de Nutella, de Kinder Bueno, de chocolate blanco, con galletas Oreo… Solo necesitáis una masa de hojaldre con mantequilla del súper, cierta maña a la hora de hacer los triángulos y ala, a rellenar, hornear y disfrutar.

4. El huevo-sándwich

¿Qué sucede cuando mezclas dos cosas que por separado ya son increíbles? Seguramente que el resultado sea doblemente delicioso. Este el caso de este original huevo-sándwich que se ha convertido en uno de los desayunos favoritos de miles de ‘tiktokers’. Su versión doble y más exagerada –¿cuántos ingredientes adimite?– también corre por la red social.

5. ‘Mug cakes’ para todos los gustos

Un ‘mug cake’ no es otra cosa que un bizcocho que se cocina dentro de una taza. Esta idea ha dado pie a cientos y cientos de vídeos que explican cómo hacerlo en pocos segundos. El vídeo de @bakingenvy es uno de los más vistos. ¿Te animas a probarlo?

Con información de timeout