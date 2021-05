El dueño de un gimnasio en el condado de Broward, se salvó de estar por un buen tiempo en la cárcel, debido al indulto que le otorgó el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, este jueves.

El propietario de Fitness 1440, ubicado en Plantation había sido arrestado por incumplir las normas para prevenir el Covid-19 en su local.

La normativa indica que las personas que acudan a este tipo de establecimientos deben usar el tapabocas en todo momento.

El Gobernador de Florida, ha sido una de las personas que ha rechazado el uso de tapabocas, en lugares públicos como los gimnasios.

“No es saludable que la gente esté haciendo eso en primer lugar, por lo que fue una mala restricción, pero estas cosas relacionadas con la salud deben ser una advertencia, no deben ser punitivas”, dijo el Gobernador DeSantis

DeSantis indicó que otros locales que han sido multado tendrían su salvoconducto, a través de la junta de clemencia quien es la que se encarga de levantar las sanciones.

