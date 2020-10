Si usted es de los que piensa volar a La Habana en el mes de noviembre debe tomar en cuenta que los precios de los boletos para viajar a Cuba se han disparado tras casi ocho meses de aislamiento.

Por Redacción MiamiDiario

“Estamos planeando reanudar nuestro servicio programado a Cuba el 4 de noviembre, inicialmente operando tres vuelos diarios desde Miami a La Habana. Tenemos todos los permisos necesarios para reiniciar nuestro servicio”, dijo una vocera de American Airlines al canal televisivo Univisión 23 en Florida.

De acuerdo a las declaraciones de la vocera, la aerolínea tiene programado empezar a viajar a partir del 4 de noviembre, aunque oficialmente el gobierno cubano no ha dado una declaración al respecto.

Tras varios meses de una movilidad nula, el sistema de venta de pasajes de American Airlines refleja que un boleto que antes de la pandemia costaba $300 ahora alcanza hasta los $1.800 por persona.

Los pasajes para las primeras tres semanas de noviembre ya están agotados, pero a partir del 20 de noviembre puede encontrar pasajes por entre $400 y $500.

https://www.instagram.com/p/CFmw-rlF1WK/

Tras conocerse esta noticias hay quienes consideran que no es factible visitar a sus familiares este año “se me hace imposible viajar con esos precios a Cuba, a pesar de que tengo muchos deseos de volver a ver a mi familia. Las aerolíneas deben tener en consideración que hay muchas personas que no están trabajando en este momento, además de todos los problemas que se han presentado”, dijo Javier del Valle Amor en una entrevista.

Otra de las aerolíneas que planea reanudar esta ruta es Jetblue, que tiene planificado comenzar operaciones el día 3 de noviembre y los precios comienzan en $465 las primeras dos semanas de noviembre.

Con respecto a los vuelos charters “los pasajes no están disponibles porque no sabemos si Cuba finalmente abrirá por la situación epidemiológica con el coronavirus”, dijo la empleada de Cubazul Air Charter, en donde los precios oscilan entre los $300 por un pasaje de ida y vuelta a La Habana.

Con información de El Nuevo Herald

