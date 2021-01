Por novena ocasión el Salón de la Fama de Cooperstown no tuvo a ningún miembro elegido para estar en el templo de los inmortales.

El que más se acercó a llegar al pedestal fue el serpentinero Curt Schilling, quien obtuvo %71,1. Por lo que le faltaron menos de %4 para ser elegido.

In the 2021 BBWAA Hall of Fame voting, no candidate received votes on at least 75 percent of all ballots cast. https://t.co/PCvTfClVMO pic.twitter.com/rp1KVskX80

Mientras, Omar Vizquel tuvo un retroceso en su votación con relación a lo obtenido en el 2020.

“Manos de seda” obtuvo 197 papeletas de 401 que eligieron en este 2021. Esto se traduce en porcentaje en %49.1 más de %3 menos de lo que logró en la elección del 2020 en la que conquistó %52.6

Los especialistas señalan que uno de los factores que influyó en el retroceso de escrutinios hacía Vizquel, fue el escándalo que hubo a finales del 2020 sobre el supuesto caso de violencia domestica que habría cometido el jugador hacía su segunda exesposa Blanca García.

García denunció a través de las redes sociales que Vizquel había arremetido contra ella tanto física como verbalmente en varias oportunidades.

Que a pesar que el caso estaba en un proceso de investigación ella quiso dar a conocer lo que ocurrió, para que más mujeres no pasaran por lo mismo.

Los expertos indicaron que estos escándalos no son del agrado de los cronistas que emiten sus votos hacía el Salón de la Fama, por lo que varios votantes que en otrora le dieron su voto al venezolano, no lo hicieron en el 2021.

Aún a Vizquel tiene oportunidad de ser un inmortal del béisbol, por lo que se verá si en el 2022 la correlación de votos cambia y pueda aumentar su porcentaje.

.Al conocerse los escrutinios este martes el derecho de 54 años de edad ha solicitado que se retire su nombre para la elección del 2022.

Curt Schilling writes on Facebook: "I will not participate in the final year of voting. I am requesting to be removed from the ballot. I’ll defer to the veterans committee and men whose opinions actually matter and who are in a position to actually judge a player." pic.twitter.com/OVFESpauIS

— Yahoo Sports MLB (@MLByahoosports) January 26, 2021