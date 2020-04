¡Por poco tiempo! La CIA liberó 10 investigaciones sobre extraterrestres

Si te interesa saber sobre la historia de los platillos voladores, mejor conocidos como ovnis, debes aprovechar que la Agencia Central de Inteligencia publicó los documentos de sus investigaciones con el objetivo de que más personas se queden en casa durante la cuarentena por el coronavirus.

Estos documentos recopilan las investigaciones extraterrestres realizadas por la agencia a finales de la década de los 40 y principios de los 50, las cuales están seleccionadas en dos categorías: para escépticos y creyentes.

«La CIA nunca rehúye un desafío, incluso cuando son… de otro mundo. Quédate en casa y aprende más acerca de las investigaciones de la CIA sobre los ovnis«, escribió el organismo en su cuenta oficial de Twitter.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a

— CIA (@CIA) April 1, 2020