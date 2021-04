Un juez aceptó la solicitud de Britney Spears para acudir a la corte por su caso de tutela. La cantante estadounidense solicitó una audiencia de estado para poder hablar ante el tribunal y la fecha fijada por la juez Brenda Penny fue para el 23 de junio.

“Mi cliente ha pedido que se haga de forma expedita”, expresó su abogado Samuel Ingham al instante de informar sobre la solicitud.

Britney Spears ha estado bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, durante los últimos 13 años, tras la decisión de un tribunal. Sin embargo, Britney ha dicho que ya no quiere que su padre actúe como su tutor.

En marzo, durante una entrevista con CNN, la abogada del padre, Vivian Lee Thoreen, indicó que su voluntad es terminar con la tutela legal en cuanto se den las condiciones. “Si quiere terminarla, puede registrar una petición”.

En febrero Britney Spears había expresado que quería ser una persona “normal” para tener la posibilidad de volver a los escenarios. Aseguró que se encuentra haciendo lo necesario para lograrlo.

“¡Todos tenemos tantas vidas diferentes y hermosas! Recuerden, no importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, ¡no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente!”, agregó Britney Spears de 39 años de edad en su cuenta de Twitter.

Can’t believe this performance of Toxic is from 3 years ago !!! I’ll always love being on stage …. but I am taking the time to learn and be a normal person ….. I love simply enjoying the basics of every day life !!!! @NYRE pic.twitter.com/Kthh9fIWtJ

— Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021