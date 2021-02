La miniserie de televisión estadounidense WandaVision trae consigo algunas interrogantes, como por ejemplo, por qué en cada capítulo parece una comedia diferente.

Esta pregunta la respondió el portal VIX en una nota, donde detallan un poco más sobre dicha serie que fue creada por Jac Schaeffer.

Advertencia de spoiler, si usted está viendo la serie, no es recomendable que siga leyendo la ntoa:

Una de las cosas más llamativas de la serie y a la vez uno de los misterios más intrigantes fue el motivo por el cual la realidad creada por Wanda siempre se parecía a una sitcom estadounidense, y por qué cambiaba de década en cada episodio.

Algunos fans creían que Wanda elegía esas series porque mostraban familias felices que a pesar de los obstáculos siempre se mantenían unidas. Pero, el motivo fue bastante más profundo que ese, y tiene que ver con uno de los momentos más felices en la vida de la Avenger.

Con el propósito de encontrar el origen de su poder, Wanda fue obligada por Agatha a ver partes específicas de su pasado. Comenzaron el recorrido con la infancia de Wanda, quien vivía junto a su familia en un pequeño departamento en Sokovia, cerca de un área de guerra.

El padre de la chica se dedicaba a vender series de televisión, pero no le iba muy bien ya que había regresado a casa con toda su mercancía.

Aún así, la familia intentaba verle el lado amable a su situación, ya que aprovechaban para ver juntos algunas de las series que tenían disponibles.

Justo en el instante en el que comenzaban a ver la serie, un misil de Stark Industries cayó cerca de su casa, destruyéndola por completo y sepultando a los señores Maximoff en los escombros.

En ese momento, cae un segundo misil, y la pequeña Wanda parece que detiene su detonación, pero según ella misma simplemente no explotó. Agatha cree que en realidad lo que vieron fue a una pequeña bruja actuando para salvar su propia vida.

I Love Lucy, The Dick Van Dyke Show, Bewitched, The Brady Bunch, Family Ties, Malcolm in the Middle y Modern Family fueron los programas con los que Wanda y Pietro crecieron, y con los que eludían su terrible realidad.

Para terminar de leer la nota puedes hacer click en este enlace

Fuente: VIX