Hace al rededor de 15 años se corría el rumor que tras las grabaciones de “La Tortura” y “Te lo agradezco” que grabaron juntos Shakira y Alejandro Sanz, entre ambos habría quedado cierta atracción.

Fue tanta la química que se notó en ambos vídeos que de inmediato sus fans y varios medios de comunicación empezaron a especular sobre una posible redacción entre ambos.

El tiempo pasó, cada uno hizo su vida y eso pareció quedar en el pasado.

Sin embargo, recientemente apareció en las redes sociales una serie de vídeos que se grabaron durante esos años, y en el que reaviva las sospechas de que una posible relación pudo haber existido.

Destaca un trabajo de La Opinión, que “la nota picante que traen estas grabaciones es que, en esos tiempos, la estrella colombiana estaba de novia con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de la Argentina, Fernando de la Rúa”.

En estas grabaciones, difundidas por @WWSHAK en Twitter, se muestra a Shakira hablándole a Sanz de una manera muy coqueta y seductora. Los mismos se hicieron viral de manera muy rápida.

Dice esta nota que en la primera de las tres grabaciones, se habla, aunque de modo indirecto, del exnovio de Shakira. “Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio“, dice Sanz, en referencia al tema de la colombiana “Día de enero”. “¿Te gustó?”, pregunta ella. “Mucho -responde el español-. Es muy bonita, nunca me han escrito una canción así”. “A mí tampoco”, retruca ella, sonriente.

“Pues, ¿qué te parece si nos escribimos esas canciones?“, arremete él. “Dale“, replica ella, y ambos se ríen. Luego, ambos se tiran flores con respecto al talento que tiene cada uno, y termina todo en un silencio largo y una mirada sugestiva de ella. Para agregarle un condimento actual a la situación, el usuario que subió este video lo tituló: “Shakira y Alejandro Sanz: un amor eterno”.

Te dejamos con los vídeos:

