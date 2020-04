¿Por qué las teorías de conspiración del coronavirus se difundieron tan rápido?: Teórico de la Universidad de Miami reveló los factores más importantes

La nueva pandemia de coronavirus ha matado a decenas de miles de personas y ha reestructurado por completo la economía global. Quizás, como era de esperar, también ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración: sobre los orígenes del virus y a quién infecta, e incluso sobre el virus en sí.

Joseph Uscinski, un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Miami, encuestó a 2.000 personas a nivel nacional en la tercera semana de marzo, hizo dos preguntas relacionadas con la pandemia, entre otras: ¿Cree que los efectos del virus fueron exagerados para dañar la presidencia de Donald Trump? ¿Y crees que el virus fue creado y propagado a propósito?.

Los políticos, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, que minimizan constantemente el virus y, en algunos casos, continúan haciéndolo. No es de extrañar, entonces, que a medida que el virus se propagó, muchos argumentaron que el riesgo estaba siendo exagerado o incluso era un frente para algo más nefasto: una toma del gobierno globalista , por ejemplo.

Uscinski indicó que un tercio de los encuestados dijo que sí a cada pregunta «es algo impactante (…) El 30% es una especie de número alto para algo como esto».

Basándose en parte de la información demográfica proporcionada por los encuestados, Uscinski dice que las personas con mayor probabilidad de creer que esas teorías son republicanas.

«En particular, a las personas que realmente les gusta el presidente Trump (…)Y eso tiene mucho sentido porque ese fue el primer mensaje del presidente sobre el virus, que este era solo el nuevo engaño de los demócratas», señaló.

Uscinski dice que aunque el estudio encuestó a una muestra representativa de estadounidenses, la edad no fue un factor importante en la creencia de una persona en las teorías de conspiración sobre la pandemia. Los factores significativos, dice, fueron el partidismo, la visión del mundo y una «predisposición hacia el pensamiento de conspiración», lo que lleva al rechazo de los hallazgos médicos y científicos.

Las teorías de conspiración nos hablan de nosotros mismos: de lo que creemos o dudamos, y de lo que más tememos. Las teorías de conspiración que rodean la pandemia de coronavirus no son diferentes, centrándose en las preocupaciones existentes sobre la globalización, las nuevas tecnologías y quizás nuestro horror más antiguo: la enfermedad. Pero en el caso de Covid-19, los teóricos de la conspiración obtuvieron un impulso adicional: de los líderes políticos tan desesperados por creer las conspiraciones como ellos.

A su juicio los gobiernos deberían evaluar y reevaluar sus medidas de seguridad regularmente porque las políticas que se están creando ahora no son solo sobre la pandemia: tienen un efecto dominó en la vida y los medios de vida de las personas.

En cuanto a los no creyentes, puede que no haya mucha esperanza en llegar a alguien que no confía en los médicos y científicos.

«Para algunas personas, simplemente no habrá forma de llegar a ellos», dice Uscinski. «Esta es una pregunta en la que los científicos sociales han estado trabajando. ¿Cómo corregimos sus creencias incorrectas? No hay una manera fácil de hacerlo. No hay una bala de plata. La gente cree lo que quiere creer. Estoy seguro de que has estado a Acción de Gracias «.

