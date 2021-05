La respuesta a ambas preguntas es en realidad negativa: ni los Biden son gigantes ni el expresidente Jimmy Carter y su esposa Rosalynn son tan pequeños.

Se trata, en realidad, de un efecto visual singular, que crea la ilusión de una diferencia enorme de tamaño entre los Biden y los Carter.

Joe y Jill Biden viajaron en días pasados a Georgia y visitaron al expresidente Carter y su esposa en su casa en la pequeña localidad de Plains.

En un momento de ese encuentro, las dos parejas posaron para la cámara en la sala de estar del hogar de los Carter, ellos sentados en sofás y los Biden en una posición con las rodillas flexionadas a un lado de ellos.

We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!

Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4

— The Carter Center (@CarterCenter) May 4, 2021