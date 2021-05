Los Cayos de Florida son uno de los mejores destinos turísticos del mundo, sus aguas cristalinas lo hacen un verdadero paraíso para todos sus visitantes.

Pero si estás planificando una visita este año a los Cayos de Florida debes tener presente que pagará las tarifas hoteleras más altas del país, reportó el Nuevo Herald.

La tarifa media por noche en Cayo Hueso cuesta por noche 299 dólares por la habitación doble más barata.

Las tarifas más altas no se detienen en la ciudad más meridional, donde 299 dólares por noche es una relativa ganga. Varios lugares piden más de 1.000 dólares por noche, según los sitios web de reservas.

Visiting the Florida Keys? You’ll pay the highest hotel rates in the nation, survey says https://t.co/2bVkEpEJBM

— Miami Herald (@MiamiHerald) May 7, 2021