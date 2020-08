Rick Scott, senador republicano por Florida,aseguró este martes 11 de agosto que Nicolás Maduro permite que grupos terroristas corran libre y sin impunidad en Venezuela a cambio de una sola cosa: protección, según difundió lapatilla

A través de su cuenta de Twitter, Scott indicó que “Venezuela no solo está bajo el régimen de un dictador despiadado, sino que es un refugio seguro para grupos narcoterroristas en América Latina”,.

.@NicolasMaduro allows terrorist groups to run free in #Venezuela in exchange for protection.

VZ is not only under the rule of a ruthless dictator but is a safe haven for narco-terrorist groups in Latin America! https://t.co/xNRXNJkEU6

— Rick Scott (@SenRickScott) August 11, 2020