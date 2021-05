Con el fin de dar inicio a la “Miami Tech Week” no oficial, cientos de tecnólogos locales y de otras ciudades se reunieron frente al Ayuntamiento de Miami

El martes, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció el evento improvisado, que arrancó el miércoles con su primer “Cafecito Tech Talk” públicp.

Exitoso comienzo de la Semana Tecnológica de Miami con un Cafecito Meetup en el Ayuntamiento de Miami #HowCanIHelp

El evento fue seguido por una semana de eventos casuales de networking, incluyendo paseos en bicicleta por la mañana, reuniones de café y horas felices.

Se trata del resultado del impulso tecnológico en el que se ha venido trabajando desde hace meses en Twitter. Comenzó en diciembre con un simple tuit:

Delian Asparouhov, de Rabois en Founders Fund, escribió: “Chicos, ¿qué les parece si trasladamos Silicon Valley a Miami?”.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, respondió en Twitter: “¿Cómo puedo ayudar?”.

El tuit generó 2,3 millones de impresiones orgánicas.

A partir de ese momento, varios ejecutivos e inversores de Silicon Valley han sido noticia por trasladarse a Miami.

Como informó el Miami Herald, empresas como Microsoft, Icahn Enterprises, Blackstone, Hidden Lake Asset Management, Balyasny Asset Management y otras han anunciado sus planes de expansión en Miami.

Muchas de ellas, ha considerado el barrio de Brickell para establecer sus oficinas.

Con la nueva relajación de las restricciones del COVID-19, el clima cálido durante todo el año y los créditos fiscales de hasta 50.000 dólares al año para las empresas que se trasladen a su centro, no es de extrañar que cada vez más gente tenga en cuenta a Miami como el próximo “centro tecnológico”.

Asimismo, el sur de Florida fue nombrado uno de los principales destinos de mudanza durante la pandemia, según la empresa inmobiliaria FCP.

Sin embargo, convertir a Miami en el próximo Silicon Valley puede suponer algunas amenazas para los residentes nativos.

Los datos en torno a la enorme desigualdad económica en la ciudad sugieren que dar la bienvenida a la Big Tech puede profundizar la división socioeconómica.

Los agentes inmobiliarios locales dicen que la afluencia de residentes de fuera de la ciudad que trabajan a distancia ya está exacerbando una crisis de asequibilidad de la vivienda.

“No tenemos inventario. La demanda de pisos de alquiler ha aumentado enormemente. Los listados sólo duran unos días, y están a precio de mercado o a veces sobrevalorados”, dijo Ángeles Ferrer, agente inmobiliario de Berkshire Hathaway Home Services.

Señaló que las propiedades en alquiler se están convirtiendo en algo inalcanzable para algunos lugareños, y los residentes están posponiendo la compra de propiedades en contraste con los recién llegados de fuera de la ciudad que traen presupuestos más altos que conforman la demanda.

Agregó que “es bueno para los agentes inmobiliarios y los propietarios locales, pero los inquilinos se enfrentan a un aumento del 20-40% en sus alquileres cuando llega el momento de renovar sus contratos. Estamos viendo que los residentes optan por reducir el tamaño o trasladarse a zonas más asequibles”

Durante una entrevista con Axios en HBO, el alcalde Suárez argumentó que incluso con los esfuerzos para abordar la crisis de la vivienda asequible, “el gobierno tiene una cantidad limitada de recursos y una cantidad limitada de capacidad para detener las cosas que son impulsadas por el mercado.”

Por ello, se centra en los signos de éxito en Miami. Para las empresas, las oportunidades no tienen precedentes, ya que el alcalde Suárez ofrece un entorno más favorable a las empresas que otras ciudades.

Durante la pandemia, la inversión de capital riesgo en la región de Miami aumentó a más de 2.200 millones de dólares, según Refresh Miami, lo que atrajo a más profesionales con talento.

Aun así, el condado de Miami-Dade ocupa el segundo lugar en el país en cuanto a desigualdad, ya que el 20% de los hogares de Miami con menos ingresos gana 19.775,10 dólares, y el 5% con más ingresos gana 202.461 dólares de media cada año, según la Iniciativa del Futuro Urbano de Miami.

Naturalmente, los nativos de Miami argumentan que el reciente boom tecnológico debería ser una oportunidad para abordar los retos a los que se enfrenta la ciudad, como el transporte público, la equidad racial y la vivienda asequible. El fundador local Richard Lamondin tuiteó:

As a native Miamian & the Co-Founder & CEO of one of Miami's fastest growing and most environmentally impactful companies, I have some things to say about this current moment @FrancisSuarez @MayorDaniella. Many of our startup CEOs feel the same.

