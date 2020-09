En el mundo del tenis hay tres nombres que suenan con fuerza: Federer, Nadal y Djokovic, este último ha llegado a las portadas de los diarios tras demostrar acciones que han dejado su reputación bastante afectada durante el 2020.

Puede que Novak Djokovic gane más grand slams que Roger Federer y Rafael Nadal, pero eso no hace que los fanáticos ignoren la mala conducta del deportista fuera de las canchas.

En el mes de junio ignoró las normas de distanciamiento social durante su desafortunado Tour del Adriático, hasta iniciar una asociación de jugadores escindidos o ser descalificado por golpear a una mujer de línea en el Abierto de Estados Unidos.

A sus 33 años, el serbio lucha para ganarse la simpatía del público. Uno de los momento más grises fue cuando lo abuchearon sin piedad en la cancha central durante la final de Wimbledon del año pasado contra Federer, y de nuevo durante la decisión del Abierto de Australia de este verano.

Djokovic no ha ocultado su deseo de superar a Federer como el líder de todos los tiempos de los grand slams en el tenis masculino, y también quiere superar su récord de más semanas como número 1 del mundo (310 semanas).

A juicio de la leyenda australiana Lleyton Hewitt “está en una era en la que esos dos tipos son tan bien amados a nivel mundial, y es muy difícil para Novak compartir ese amor con muchos otros espectadores del deporte (…) estoy seguro de que es frustrante para él porque siente que a veces es el mejor jugador”, agregó.

De igual forma lo ha señalado el jugador Nick Kyrgios “me da la impresión de que tiene una obsesión enfermiza: ser querido. Quiere ser como Roger. Desea con muchas ganas ser amado y no lo soporto. Es uno de los campeones más grandes de este deporte, uno de los mejores de la historia, y creo que superará el número de Grand Slams de Federer. Pero poco importa el número de Grand Slams que gane, nunca será el más grande para mí”, resaltó.

Este año Djokovic parece no tener ninguna posibilidad de alcanzar las mismas alturas que Federer y Nadal en lo que se refiere a la admiración mundial, especialmente no después de las controversias en las que ha estado involucrado.

Djokovic surpasses Sampras 🤩@DjokerNole is now second for the most weeks at No. 1 in @FedEx ATP Rankings history 👏 pic.twitter.com/SVYXv6rvTc

— ATP Tour (@atptour) September 21, 2020