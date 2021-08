Uno de los pasos fundamentales cuando alguien decide comprar una casa es la inspección de la propiedad. Un paso esencial ya que permite tener mayor certeza del estado real de la propiedad. A partir de la inspección, sabrás como están los sistemas básicos, tales como plomería, electricidad, techo, zapatas, ventanas y electrodomésticos.

Es importante acompañar al inspector cuando ejecuta su trabajo y hacerle todas las preguntas pertinentes sobre el sistema o equipo que está revisando. Debes indagar sobre el estado en que se encuentra, el costo de reparación o sustitución y la vida útil que le resta. Recuerda que tú eres su cliente y lo contratas precisamente para aclarar todas tus dudas con la opinión de un experto.

Uno o dos días concluida la inspección, recibirás el resumen técnico junto a unos documentos llamados Four Points y Wind Mitigation, exigidos por el prestamista y la compañía de seguros. Lo deseable es que el inspector te haga un resumen con palabras sencillas sobre su apreciación. “Debes exigir arreglar el techo, hay que darle mantenimiento a los aires acondicionados, si no pones las tuberías a código, no podrás asegurar la casa”.

Con esa información, tu agente inmobiliario y tú deben desarrollar la estrategia a seguir. Si existen estructuras básicas muy deterioradas, podrían abandonar la compra, o poner como condición que el vendedor las repare u otorgue un crédito por el costo de la reparación.

También es clave que si durante la inspección de compra se hacen señalamientos básicos -del sistema eléctrico o de las tuberías, que constituyan un peligro para la casa-, una vez reparados, debes ordenar una reinspección para comprobar que fueron subsanados y queden actualizados en la documentación que presentarás a la compañía de seguros -Four Points y Wind Mitigation-. Ten en cuenta que, si no lo haces, la aseguradora podría negarse a hacerte la póliza y obstaculizar el proceso de cierre.

