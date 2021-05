The Weeknd, ha dado de qué hablar pues fijó una posición rotunda en contra los reconocidos premios.

El intérprete de 31 años presentó un trabajo discográfico completo, no solo en temas musicales, sino también en concepto y presentaciones, que resultaron ser un éxito. Sin embargo, esto no fue suficiente para los organizadores de los Grammy y este no obtuvo nominaciones.

Todo indica que The Weeknd, tiene desconfianza en el proceso y nominaciones de los premios, muy a pesar de que según la institución que premia la música, haya cambiado sus reglas para ofrecer más veracidad.

“La confianza se ha roto durante tanto tiempo entre la organización Grammy y los artistas que no sería prudente izar la bandera de la victoria”, manifestó The Weeknd, en una entrevista para Variety. El plan del cantante es mantener su música al margen del evento.

Asimismo, destacó que el cambio en la reglas ya es “un comienzo importante”, pero no es ni siquiera la mitad del camino.

Por esa razón acotó que “la industria como el público necesitan ver el sistema transparente realmente en juego para que se celebre la victoria, pero es un comienzo importante. Sigo sin interés en ser parte de los Grammy, especialmente con su propia admisión de corrupción durante todas estas décadas. No me someteré en el futuro”, dijo el cantante.

Un desaire muy complicado

The Weeknd, y su manager mantienen la teoría de que si no existiese corrupción en los premios, la institución nunca se hubiese prestado para ejecutar un cambio de reglas, eso desde el punto de vista del equipo es una rotunda afirmación a que internamente sucede algo que afecta el trabajo y dedicación de los artistas.

Ante ese panorama el manager, Wassim “Sal” Slaiby, explicó que, “ningún cambio se produce sin que se escuche una voz. Estoy orgulloso de Abel por defender lo que cree. Estaba en shock cuando todo esto sucedió, pero ahora lo veo”, al tiempo que destacó que todo esto los hace mantenerse firmes a sus creencias.

Fuente: NBC News