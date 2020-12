Los dos planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, se acercaron el máximo posible el lunes durante la Gran Conjunción, como lo llaman los astrónomos, que no volverá a producirse en estas condiciones hasta 2080.

A las 18H22 GMT, los dos gigantes gaseosos aparecían en el mismo campo de visión de un instrumento de observación, dando la impresión de rozarse, cuando en realidad se situaban a más de 730 millones de kilómetros el uno del otro.

Las mejores condiciones para observar este espectáculo se ubicaban en las zonas cercanas el ecuador, mientras que en el oeste de Europa , y en una gran parte de África , era necesario mirar hacia el suroeste.

En India, cientos de amantes de la astronomía se reunieron en el Museo Industrial y Tecnológico Birla de Calculta, donde pudieron admirar el baile cósmico a través de un telescopio.

Esta cita inusual coincidió de manera fortuita con el día del solsticio de invierno para el hemisferio norte.

I had a beautiful view of Jupiter and Saturn last night! #PutSouthAfricansFirst pic.twitter.com/39H0MK2S4f

— SAn Nationalist 🇿🇦 (@Mzantsi_Native) December 22, 2020