El portero de un hotel en Miami Beach fue detenido el miércoles, al ser acusado de agredir a un huésped de manera brutal.

Las autoridades indicaron que el hecho ocurrió el sábado, en el hotel Nautilus, en Collins Avenue y la 18th Street, de la ciudad.

Al parecer una mujer y un hombre de 34 años de edad que llegaban procedente de Michigan, ingresaron al hotel y fueron detenidos por el portero en el vestíbulo.

Estos fueron recibidos de mala manera por Marc Denis Vallin, portero del recinto quien al parecer les prohibió el acceso al recinto.

El portero de 39 años de edad fue captado por las cámaras de seguridad, cuando golpeó al hombre por la cabeza con la puerta de vidrio del hotel.

Además, golpeó en varias oportunidades al huésped quien estaba indefenso en el suelo, tras el impacto que recibió con la puerta de vidrio.

Luego el portero arremetió contra la mujer, a quién la arrojó por unas escaleras.

A bouncer battered a couple from Michigan, according to Miami Beach police. On video, a couple was kicked out, a man slammed into a door while being seen out of the Nautilis Hotel on South Beach, then kicked in the head. The bouncer is charged w/battery. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/DzXHwzZU0U

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) February 5, 2021