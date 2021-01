El rapero Post Malone donó 10.000 pares de zapatos Crocs al personal médico de primera línea primera línea que combate la actual pandemia de covid-19.

En diciembre, el rapero y cantautor de “Circles” lanzó su quinta colaboración con Crocs, vendiéndose inmediatamente en los Estados Unidos.

Post Malone, de 25 años, se asoció con Musicians On Call, una organización que trabaja para llevar música en vivo y grabada a las camas de los pacientes en los centros de salud, para donar 10.000 pares de los Crocs a los trabajadores de primera línea en los hospitales de todo el país.

As a special early #FrontlineValentines gift, we teamed up with @Crocs to offer hospital partners nationwide a gesture of gratitude with extra comfort! Caregivers and staff got their very own pair of @PostMalone's 5th #pmxcrocs as thanks for their brave work on the frontlines! pic.twitter.com/9k0fjVClqs

— Musicians On Call (@musiciansoncall) January 13, 2021