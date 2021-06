El precio de Bitcoin vuelve a dispararse después de que el zar de los coches eléctricos, Elon Musk, se refiriera a la posibilidad de volver a aceptarlo como medio de pago en Tesla, respondiendo a un tuit de los medios de Cointelegraph.

Cuando haya confirmación de un uso razonable de energía limpia (~ 50%) por parte de los mineros con una tendencia futura positiva, Tesla reanudará las transacciones de Bitcoin.

Elon Musk is catching flak again, but what’s it for this time? Sygnia CEO Magda Wierzycka lambasted him saying “What we have seen with Bitcoin is price manipulation by one very powerful and influential individual.” https://t.co/W5WYgGnKPR

