Los choferes de Florida se sorprendieron este martes, al ver que el precio de combustible alcanzó una cifra récord.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, el costo del galón de gasolina llegó a los $3,01.

Este precio superó el alcanzado en el 2014, que llegó a los $3, en ese momentos.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA por sus siglas en inglés), indicó que uno de los motivos de este incremento en el combustible se debe a los efectos de la Tormenta Tropical Elsa.

Además, indicaron que estos costos se mantendría por el resto del verano, debido a la fuerte demanda.

“ Desafortunadamente, estos precios de la bomba probablemente se mantendrán durante el verano, a menos que cambien los fundamentos. “, dijo el portavoz de la AAA Mark Jenkins.

Jenkins indicó que el aumento de los precios del crudo también influyó en el alza del combustible, en el estado.

