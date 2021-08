Las condiciones climáticas en Miami se mantendrán como el lunes, con fuertes precipitaciones durante las primeras horas de la mañana.

La temperatura se mantendrá a pesar de las precipitaciones, sobre los 90°F (32°C), inclusive podría llegar a los 100°F (36°C).

La humedad será un factor importante durante este periodo lluvioso, que está pasando la ciudad de Miami en este momento.

El Centro de Meteorología de Estados Unidos, indicó que las precipitaciones de este martes se concentrarán en Los Cayos y Fort Lauderdale.

Se espera que durante las horas de la tarde la lluvia bajarán su intensidad, pero igual se tendrá que estar pendiente ante posibles inundaciones.

Además, se emitió una alerta en las playas, debido al fuerte oleaje que se podría producir en las próximas horas.

TUESDAY 5 A.M. ADVISORY: Tropical Storm #Kate is poorly organized and will continue tracking generally toward the north, staying over open water. #7weather #tropicalwx pic.twitter.com/9uO6jyYbvy

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) August 31, 2021