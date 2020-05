¡Preocupación en Buckingham! Reina Isabel II tal vez no asuma nunca más compromisos reales

Un rumor ronda el palacio de Buckingham y llena de preocupación a todos sus inquilinos, y es que al parecer la reina Isabel II pudiera estar en autoaislamiento por muchos meses y tal vez no vuelva asumir sus compromisos reales.

En el palacio nadie quiere que la reina Isabel II de 94 años o su esposo el príncipe Felipe de 99 años enfermen del mortal coronavirus de Wuhan, ya que los números que arroja Reino Unido son terribles, es la segunda nación con más muertos por el COVID-19 en el mundo y la primera en Europa.

Esto es el principal motivo por el cual la reina Isabel II pudiera no volver a realizar sus compromisos reales de primera línea, debido al riesgo de contagiarse de coronavirus, dio a conocer lasopa.com.

Mientras, se conoció que la reina suspendió todos sus compromisos públicos mientras está en el Castillo de Windsor con el príncipe Felipe.

Cabe destacar que el rumor de retiro público de la reina se destapó cuando el primer ministro Boris Johnson anunció su “plan de salida” tentativo de tres etapas para que los ciudadanos volvieran a trabajar, destacó Infobae.

El diario The Sun entrevistó al biógrafo real Andrew Morton, quien aseveró, «temer que la monarca, cuyo calendario no se reanudará hasta el otoño boreal, no regrese a sus tareas habituales y que probablemente sea vista en mensajes grabados pero no en público».

Esta es la ausencia más larga de la Reina Isabel II de sus deberes oficiales en su reinado de 68 años.

Morton explicó, “Es terriblemente triste, pero no creo que pueda reanudar su trabajo habitual. El virus COVID-19 no desaparecerá pronto y estará entre nosotros durante meses, si no años”.

