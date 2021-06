La ciudad de Miami publicó en su página web una Guía sobre huracanes que tiene información sobre qué hacer antes, después y durante una tormenta.

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, por lo que los ciudadanos deberán prepararse con tiempo para las tormentas.

En la guía recomiendan a los ciudadanos crear un perfil en la web para recibir mensajes urgentes sobre tormentas, policía y bomberos.

En la web explican que el motivo por el que se le pide a los residentes de la Ciudad de Miami que evacuen antes de un huracán se debe a los que se conoce como marejada ciclónica. Esto curre cuando el agua del océano es empujada hacia la costa por la fuerza de tormentas tropicales o huracanes.

