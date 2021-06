Junio es conocido como el mes del orgullo gay y siempre se realizan diversas acitivdades para respaldar a las personas, tales como el El Miami Beach Pride Parade. Y Biden ha reconocido a diversas comunidades de LGBTQ, tal como los transgénero.

Pero ahora fue el presidente Joe Biden quien manifestó su apoyo a la comunidad transgénero, a través de un tuit donde les daba su reconocimiento.

To transgender Americans across the country — especially the young people who are so brave — I want you to know your President has your back.

During Pride Month — and all the time.

— President Biden (@POTUS) June 7, 2021