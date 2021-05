Un sistema de baja presión no tropical, tiene muchas posibilidades de convertirse en la primera tormenta nombrada de 2021 de lo que serpia la temporada 2021 de huracán.

Hasta este jueves por la mañana, se encontraba a unas 600 millas al este-sureste de Bermuda.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que se espera que la baja desarrolle vientos huracanados más tarde en el día mientras se mueve generalmente hacia el norte.

This non-tropical low near Bermuda will develop a bit but it will stay away from the U.S. pic.twitter.com/mK91e4fhoO

— Troy Bridges (@TroyNews6) May 20, 2021