Táchira Project abrió postulaciones para su Programa Synergy de emprendimiento e innovación. Se trata de un intenso y competitivo programa de formación dirigido a emprendedores residentes en Venezuela con ideas de negocio en etapa temprana sobresalientes por su creatividad, alto potencial, gestar valor o por generar un producto o experiencia innovadora que promueva la economía naranja.

Por Redacción Miami Diario

El Programa Synergy cuenta con el respaldo académico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) y de Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), y es, además, el primer programa de este tipo en Venezuela que cuenta con el apoyo del Massachusetts Institute of Technology (MIT) a través del MIT Bootcampus y el MIT Sloan Latin America Office. El MIT es reconocido como una de las mejores universidades del mundo y ocupa el primer lugar a nivel internacional como la mejor universidad en ingeniería e innovación.

Formación desafiante y acompañamiento de excelencia para los participantes

El Programa Synergy desafiará a sus participantes a través de un laboratorio virtual de pre-incubación de 6 semanas y un posterior proceso de incubación en un bootcamp presencial inmersivo de varios días. Un total de 180 talentos venezolanos serán seleccionados en el ámbito nacional para participar en esta formación de manera gratuita, donde los participantes serán capacitados en el uso de herramientas de última generación necesarias para ejecutar ideas de negocio en etapa temprana mediante talleres y actividades en las que contarán con el acompañamiento de profesionales y expertos en el área de innovación y emprendimiento. Además de ello, el emprendimiento de mayor potencial desarrollado durante el Programa Synergy podrá optar por un capital semilla.

Durante el laboratorio virtual del Programa Synergy los participantes tendrán acceso a videos, herramientas, casos reales, mentorías, charlas, presentaciones y evaluaciones. Por su parte, el bootcamp presencial será desarrollado en la ciudad de San Cristóbal bajo el principio “mens et manus” o Aprender-Haciendo del MIT. Para la fase presencial serán invitados a asistir sólo los 60 participantes más destacados del laboratorio virtual del Programa Synergy.

Impulsando el talento de los venezolanos

Táchira Project es una organización social sin fines de lucro, fundada por Linda Montilla Celis, se encarga de inspirar, conectar y estimular el emprendimiento y la innovación en Venezuela. Es la única organización de este tipo con sede en el estado Táchira y cuenta con el pleno respaldo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), con la cual ha venido trabajando en los últimos años en la ejecución de proyectos que impulsen el talento de los venezolanos.

Para aquellos interesados en participar en el Programa Synergy, las postulaciones estarán abiertas en la página web www.tachiraproject.org hasta el próximo domingo 18 de octubre. Para mayor información pueden consultar sus redes sociales @tachiraproject o escribir al correo [email protected].

Con información de nota de prensa