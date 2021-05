Durante el entrenamiento en el podio el viernes antes del Clásico de Estados Unidos del sábado, Simone Biles mostró casualmente su último salto.

En caso de que aún no lo hayas adivinado, aquí está Biles mostrando su doble pica de Yurchenko, un salto que ninguna mujer ha realizado nunca, reportó NBC Sports.

Tómate un segundo para prepararte mentalmente, porque tu mente está a punto de ser completamente volada:

¡La altura! ¡El casi palo! La fanfarronería. Biles lleva un tiempo anunciando esta nueva habilidad, pero verla así de bien y en un entrenamiento real… es casi increíble.

Simone Biles just landed her Yurchenko double pike in podium training and we are SPEECHLESS. 😮 #USClassic@Simone_Biles @OnHerTurf pic.twitter.com/S9YsasXoXu — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) May 21, 2021

Por suerte, para los mortales, admitió que se dio una charla de ánimo antes de intentar el salto más difícil que cualquier mujer haya hecho jamás: “Estaba muy nerviosa al subir a la plataforma”, dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento, “y me dije: ‘No pasa nada, he hecho esto muchas veces. Llevo meses haciéndolo. Así que me sentía preparada y sabía que estaba preparada, sólo era el aterrizaje inicial en la arena”.

También explicó cómo se produjo el salto. Ni siquiera ella creía que fuera a competir de verdad cuando empezó a jugar con él. “Sólo estábamos dando vueltas para ver qué podía hacer… pero ni en un millón de años pensé que sería factible y que lo pondría realmente en una pista de competición”, dijo Biles.