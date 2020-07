La crisis del Covid-19 sigue afectando la industria de cruceros en todo el país, lo que lleva a una gran empresa a tomar medidas. En esta ocasión, la pandemia afectó a la empresa Princess Cruises, según difundió cubaenmiami

En ese sentido, Princess Cruises anunció el jueves que canceló todas las salidas de los puertos en EEUU hasta al menos el 16 de diciembre.

Los funcionarios de la compañía mencionaron las preocupaciones de COVID-19 y las nuevas restricciones de viaje de las aerolíneas.

(1/3) IMPORTANT UPDATE: Due to the continued progression of COVID-19 & related decisions of governments, health authorities, & airlines regarding travel restrictions, we are extending our pause in global ship operations.

Como se recordará, en abril, el Coral Princess atracó en PortMiami con dos invitados muertos a bordo y varios otros enfermos con el virus.

La pandemia ha tenido un fuerte impacto en la industria de los cruceros, que cada vez extienden más el reinicio de sus actividades.

Princess Cruises es una línea de cruceros propiedad de Carnival Corporation & plc. La empresa está constituida en las Bermudas y tiene su sede en Santa Clarita, California.[3] A partir de 2018, es la segunda línea de cruceros más grande por ingresos netos.[1] Anteriormente era una subsidiaria de P&O Princess Cruises, y actualmente depende del Holland America Group dentro de Carnival Corporation & plc, que tiene el control ejecutivo de la marca Princess Cruises. La línea cuenta con 18 buques que realizan cruceros por todo el mundo y que se comercializan tanto para pasajeros estadounidenses como internacionales.

We're using this pause in operations to consult with the best minds in medical science, public health, & infectious disease control. When it’s safe to sail again, we’ll be ready with new health & safety protocols that will give our guests and crew peace of mind. #PrincessCruises pic.twitter.com/GOO43h4GD3

— Princess Cruises (@PrincessCruises) July 13, 2020