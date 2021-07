Estados Unidos es una de las principales atracciones de los Juegos Olímpicos. Su amplia delegación, con atletas destacados en diversas disciplinas, sin embargo, todos los años también sufren ausencias importantes y en Tokio 2020 no es la excepción.

La delegación que tendrá a la referente Simone Biles como su principal referente para esta cita olímpica, contará con unas bajas importantes. A continuación las ausencias más importantes de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.

Shelby Houlihan, atletismo

Apenas una semana antes de las pruebas de atletismo de EE. UU., La corredora de distancia estadounidense Shelby Houlihan recibió una suspensión de cuatro años después de una prueba de drogas administrada por la Agencia Mundial Antidopaje.

Houlihan dio positivo en nandrógeno , un andrógeno y esteroide anabólico conocido por aumentar la masa muscular, que ha sido prohibido por el Comité Olímpico Internacional desde 1974. Houlihan afirma que el resultado positivo fue causado por comer un burrito de cerdo. desde un camión de comida cerca de su casa en Beaverton, Oregon, pero no pudo probarlo en una audiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Estará sancionada y se perderá los Juegos de Tokio 2020 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Nathan Adrian, natación

Nathan Adrian, cinco veces medallista de oro olímpico, no se clasificó para los Juegos de Tokio. Adrian terminó tercero en la final masculina de 50 metros estilo libre durante las pruebas de natación olímpica de EE . UU .

Esta será la primera vez desde 2004 que Adrian no es miembro del equipo olímpico de Estados Unidos. Adrian anunció en enero de 2019 que le habían diagnosticado cáncer testicular, se sometió a dos cirugías y pudo regresar a la competencia en mayo de ese año.

Molly Huddle, Atletismo

Se suponía que Molly Huddle competiría en los 10.000 m en las pruebas de pista y campo olímpicas de EE. UU. , Pero se retiró y no competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio y será una de las importantes ausencias.

Huddle compitió en los 5.000 m en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en los 10.000 m en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde estableció el tiempo récord estadounidense de 30: 13.17.

Chris Paul, baloncesto

Chris Paul de Phoenix Suns es solo una estrella de la NBA que rechazó una invitación para unirse al equipo de Estados Unidos en Tokio este mes. Paul y los Suns han avanzado a las Finales de la NBA de 2021, donde se enfrentarán al ganador de las finales de la Conferencia Este en una serie que podría durar hasta mediados de julio.

Varios otros jugadores de la NBA rechazaron la invitación de USA Basketball para jugar en Tokio. LeBron James, Anthony Davis, Steph Curry, Donovan Mitchell y Kyle Lowry usarán este verano para rehabilitarse y descansar antes de la temporada 2021-22 de la NBA.

Ryan Lochte, natación

Ryan Lochte, 12 veces medallista olímpico y poseedor del récord mundial en el evento combinado individual de 200 metros, no aparecerá en sus quintos Juegos este verano.

El nadador de 36 años terminó en séptimo lugar en el combinado individual de 200 metros en las pruebas de natación de EE. UU. En junio, lo que significa que no ganó un lugar en el equipo de EE. UU. Lochte apareció por última vez en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se llevó a casa una medalla de oro en el relevo 4 × 200 m estilo libre.

Laurie Hernandez, gimnasia

La ex campeona olímpica Laurie Hernandez no será miembro del equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después de hiperextender su rodilla izquierda en los calentamientos con barra de equilibrio, Hernández se retiró del Campeonato de Gimnasia de Estados Unidos a principios de junio y no compitió en las pruebas olímpicas .

Serena Williams, tenis

Antes de Wimbledon 2021, Serena Williams anunció su decisión de no competir en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Williams, cuatro veces atleta olímpica, ha ganado cuatro medallas de oro: tres en dobles femeninos y una en individuales femeninas.