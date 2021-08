Las probabilidades de lluvia siguen siendo altas el viernes y durante todo el fin de semana en todo Miami, así lo informó en su pronóstico de First Alert Doppler 6000.

El patrón ventoso continúa con lluvias y tormentas principalmente matutinas para el viernes. La tarde debería ofrecer más sol con máximas que alcancen los 90°F (32°C).

La brisa será agradable, pero mantendrá un riesgo moderado de corrientes de resaca en juego. Las embarcaciones pequeñas también deben tener cuidado.

La tormenta Ida pasará al sur y al oeste de Miami este fin de semana. Tal como está ahora, el sábado debería ser más seco que el domingo. Ida no afectará al sur de Florida más allá de mantener la brisa en juego. Los máximos superarán los 90°F (32°C).

FRIDAY 5 A.M. CONE: Tropical Storm #Ida is expected to move over Cuba throughout the day today and then move toward the NW. It's expected to strengthen into a major hurricane before making landfall somewhere along the Gulf coast as a category 3. #7weather pic.twitter.com/Cek7e7hrXW

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) August 27, 2021