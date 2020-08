La procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó este jueves una demanda para disolver la Asociación Nacional del Rifle por incurrir en “fraudes” y “abusos”.

“Nuestra demanda acusa a la NRA en su conjunto y a cuatro líderes de alto rango, incluido Wayne LaPierre, por no administrar los fondos de la NRA y por no cumplir con numerosas leyes estatales y federales. Estas acciones contribuyeron a la pérdida de más de $ 64 millones en solo tres años para la NRA”, señaló James al a cusar a la asociación de conducta ilegal e independiente

Wayne LaPierre, quien ha dirigido la NRA durante 39 años, y sus principales lugartenientes supuestamente canalizaron millones del grupo de derechos de armas para llenar sus propios bolsillos en un patrón de fraude de décadas. “La NRA está plagada de fraudes y abusos”, dijo en un comunicado.

BREAKING: NY AG Letitia James files lawsuit seeking to dissolve the NRA, accusing the organization of “years of self-dealing and illegal conduct that violate New York’s charities law and undermine its own mission.” pic.twitter.com/Z6sPeqjRU6

— NBC News (@NBCNews) August 6, 2020