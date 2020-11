Un profesor de secundaria de Florida, entrenador de fútbol y líder juvenil de la iglesia se enfrenta a 408 cargos de posesión de pornografía infantil, según las autoridades.

Por Redacción Miami Diario

Shawn Fitzgerald, de 46 años, fue presuntamente arrestado con cientos de imágenes ilegales de niños involucrados en actividades sexuales en su teléfono, dijo el sábado el sheriff del condado de Polk, Gray Judd.

Las imágenes muestran a bebés de tan sólo 10 meses de edad y niños siendo abusados sexualmente por adultos y participando en actos con otros niños, dice la policía.

No parece que Fitzgerald haya producido las imágenes o dañado a algún niño personalmente, dijo Judd, pero los oficiales dicen que es probable que se enfrente a cargos adicionales.

La policía arrestó a Fitzgerald el viernes después de que el Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados le avisara.

Fitzgerald enseña a estudiantes con necesidades especiales en la Escuela Secundaria Lakeland en las afueras de Tampa, y ha entrenado al equipo de fútbol del chico allí desde 2014. También es el director de jóvenes de la Primera Iglesia Metodista Unida de Bartow.

“Estamos sorprendidos y disgustados por estos cargos. Como educadores, se nos confía el bienestar de nuestros jóvenes todos los días. Es nuestro sagrado deber dar el más alto ejemplo moral en nuestras escuelas y comunidades”, dijo la superintendente Jacqueline Byrd en una declaración a la estación de televisión local WFLA.

“Estamos cooperando plenamente con la investigación para asegurar que se haga justicia, y estamos en el proceso de despedir a este empleado”.

La iglesia de Fitzgerald dijo, “Nos entristece saber del arresto de Shawn Fitzgerald, director de jóvenes en el First UMC, Bartow. Al ser notificado de su arresto, fue puesto en licencia administrativa no remunerada. No tenemos conocimiento de ninguna conducta inapropiada del Sr. Fitzgerald con nadie asociado con First UMC.

Tenemos una estricta política de protección de niños y jóvenes que seguimos haciendo cumplir. Tenemos entendido que la investigación policial está en curso. Nuestras oraciones son voluntad de todos los involucrados en esta situación.”

Fitzgerald está detenido en la cárcel del condado de Polk con una fianza de 2 millones de dólares.

Fuente: NY Post

