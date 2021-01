La pandemia del Covid-19 ha dejado grandes secuelas en el sistema educativo, sobre todo en el condado de Broward en Florida donde los números son rojos.

Estudios indicaron que en Broward hay 8.000 estudiantes que son ausentes crónicos de las aulas. Esto solo lo supera Miami-Dade quienes han detectado 10.000 alumnos que no asisten a las clases.

Por tal motivo las autoridades educativas del condado han implementado un programa llamado Ask Bria, para que los profesores estén conectados con sus alumnos y así hacerle un seguimiento de sus actividades escolares.

Ask Bria, un acrónimo de Broward Remote Instructional Assistant. Los alumnos pueden acceder a un profesor de lunes a jueves, de 3:15 a 8:30 pm.

@CooperCityHigh Scholars:

Homework support for BCPS K-12 students:

FREE, LIVE & Exclusive Homework Help from Certified Teachers & Subject Matter Experts Available Mondays-Thursdays on School Days from 3:30 – 8:30pm pic.twitter.com/9HVML97tS8

— Vera Perkovic – Principal Cooper City HS (@Principal_CCHS) January 26, 2021